3M kreeg factuur voor PFOS-vervuiling op werf waar Scheldetunnel moet komen nog niet gepresenteerd

ANTWERPEN 60 hectare ontbossing voor Oosterweel vooral buíten Antwerpen gecompen­seerd: “Wat we in de plaats krijgen, zijn schamele lapjes bos”

3 juni Net geen zestig hectare bos, dat is een half Rivierenhof of negentig voetbalvelden. Zo veel grond wordt er ontbost dit en volgend jaar voor de aanleg van de Oosterweelverbinding. Oppositiepartij Groen hekelt dat er na compensatie een verlies van 26 hectare bos zal zijn, en dat die compensatie vooral in de rest van Vlaanderen wordt geplant, en níet in Antwerpen. “Een historische kaalkap zonder volwaardige compensatie in de stad.”