3M kan saneringskosten deels verhalen op belastingbetaler en “deal zal Vlaanderen honderden miljoenen kosten aan waterzuivering”

Demir: “Uit ervaring weten we dat sanerings­pro­ject zoals in Zwijn­drecht vijf à tien jaar kan duren”

Chemiebedrijf 3M zal in totaal 571 miljoen euro betalen om de vervuiling door zijn fabriek in Zwijndrecht aan te pakken. 250 miljoen van dat budget zal onder meer dienen om de grond van de woonwijken in de buurt te saneren. “Uit ervaring weten we dat zulke projecten vijf à tien jaar kunnen duren”, verklaarde Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir in VTM Nieuws.

6 juli