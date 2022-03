3M investeert 150 miljoen euro in opkuisen van PFAS-vervuiling in Zwijndrecht

VIDEO. “We werken elke dag tegen de deadline”: zo wordt uw nieuwe krant gemaakt

De voorbije maanden is er hard gewerkt aan de nieuwe lay-out van Het Laatste Nieuws. Daar heeft u niets van gemerkt, want elke ochtend lag er weer een krant in tienduizenden brievenbussen en honderden krantenwinkels. Maar hoe wordt Het Laatste Nieuws eigenlijk gemaakt? Naar aanleiding van de vernieuwde krant die vanaf vandaag in de bus ligt, tonen we u in deze korte documentaire hoe Het Laatste Nieuws elke dag de deadline haalt. Van de ochtendlijke redactievergadering tot en met de laatste pagina die naar de drukkerij wordt gestuurd.

29 maart