3M geeft voor het eerst vervuiling in Zwijndrecht toe en maakt “historisch hoog bedrag” voor opkuis vrij

Chemiereus 3M is van plan 150 miljoen euro te investeren in het opruimen van de vervuiling met de chemische stof PFAS. Dat geld gaat ondermeer naar tuintjes in enkele residentiële wijken in Zwijndrecht. Daarmee geeft het bedrijf voor de eerst haar verantwoordelijkheid toe voor de vervuiling in Zwijndrecht. Minister Demir reageert voorlopig sceptisch.

Het was Mike Roman, de de CEO en voorzitter van de raad van bestuur van het Amerikaanse chemiebedrijf 3M, die de beslissing vandaag kwam meedelen aan Vlaams minister voor Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Roman wil in eerste instantie 150 miljoen investeren in de sanering van een perimeter buiten haar eigen site. Dat geld moet voornamelijk gaan naar het opkuisen van landbouwgebieden en industriële sites, maar ook naar enkele residentiële wijken in Zwijndrecht. Daar zouden vervuilde tuintjes worden afgegraven.

Daarmee geeft het bedrijf voor de eerste keer toe verantwoordelijk te zijn voor de vervuiling in een gebied dat niet vlak rond de fabriek ligt. Eerder verklaarde 3M meermaals dat ze niet de oorzaak was voor de vervuiling in Zwijndrecht. Door voor enkele wijken toch geld vrij te maken, lijkt het erop dat ze voor de eerste keer terug komt op die uitspraak. Dat doet ze overigens niet uit vrije wil. De chemiereus moet zich plooien naar het bodemrapport dat de afgelopen jaren is opgemaakt en op dit moment nagelezen wordt door Afvalstoffenmaatschappij OVAM. Als OVAM later beslist dat 3M ook verantwoordelijk is voor grotere delen van Zwijndrecht, zal het zich daar ook naar moeten schikken.

Historisch hoog bedrag

De 150 miljoen van 3M is ook maar een eerste schijf, dat past in het humaan-toxisch deel. Later zal er ook geld vrijgemaakt moeten worden om natuurgebieden rond de fabriek te saneren. Ook voor de werken voor Oosterweel, waar bouwheer Lantis met enorme vervuiling te maken kreeg, moet nog een aparte regeling gemaakt worden.

Eerder in september al verklaarde 3M ook al 125 miljoen euro vrij te maken om PFAS-lozingen te beperken, boeren te vergoeden en een actieplan voor sanering op te stellen. Volgens 3M is het vrijgemaakte bedrag “historisch hoog”. Nog nooit is voor bodemsanering zoveel betaald door een bedrijf als nu, zegt het.

Minister Zuhal reageert voorlopig sceptisch op de beloftes van 3M: “Ik ga nog niet te snel euforie kraaien. Integendeel. Dit is een stap in de goede richting en het was een constructief gesprek. Maar het mag niet bij woorden blijven en er zullen nog stappen nodig zijn.”

