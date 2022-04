3M betaalt landbouwers 1,8 miljoen euro compensatie voor voorzorgsmaatregelen PFOS-vervuiling

Ga hier na of er in jouw buurt maatrege­len zijn vanwege PFAS-vervuiling

De Vlaamse overheid heeft deze week een interactieve kaart gelanceerd die de PFAS-vervuiling in beeld brengt. Daarop kan je bekijken of er maatregelen zijn in jouw buurt. In dit artikel vind je een tabel waarin je gemakkelijk kan zoeken naar risicolocaties in je gemeente.

30 maart