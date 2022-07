3M belooft 571 miljoen euro voor sanering na PFAS-vervuiling

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft een overeenkomst bereikt met chemiebedrijf 3M. Er wordt 571 miljoen euro vrijgemaakt om de tuintjes van de inwoners in Zwijndrecht en de gronden rond de fabriek 3M te saneren. Dat is bevestigd aan ‘VTM Nieuws’.

Mike Roman, de CEO en voorzitter van de raad van bestuur van het Amerikaanse chemiebedrijf 3M, deelde eerder al mee dat hij van plan was om geld vrij te maken voor de sanering. Minister Demir heeft nu een akkoord bereikt met 3M. De Amerikaanse multinational is in Brussel om de deal te ondertekenen.

Er was een lange discussie over wie de kosten zou moeten betalen. Eerder beloofde CEO Roman dat hij 150 miljoen euro vrij zou maken voor de sanering. Dat bedrag blijkt nu hoger te liggen: 3M betaalt 571 miljoen euro om de tuintjes van de inwoners in Zwijndrecht op te kuisen. Vervuilde tuintjes zullen worden afgegraven. Ook de gronden rond de chemiefabriek zullen worden gesaneerd. Hoe groot de straal is rond de fabriek, is nog niet duidelijk.

Mensen die gezondheidsklachten ondervinden, kunnen nog altijd naar de rechter stappen en 3M aansprakelijk achten. Dat moet natuurlijk nog bewezen worden, maar 3M doet alleszins geen afstand van de medische aansprakelijkheid.

De chemiereus ontkende lange tijd dat het verantwoordelijk was voor de vervuiling in Zwijndrecht, maar kon niet anders dan terugkeren op die uitspraak na een bodemrapport. De onderzoekscommissie PFOS-PFAS in het Vlaams parlement achtte 3M verantwoordelijk voor de vervuiling met het giftige PFOS in de wijde omgeving van Zwijndrecht. De commissie hoorde sinds de zomer van vorig jaar een honderdtal milieu-, juridische en andere experts tijdens ongeveer vijftig hoorzittingen.

Het was naar aanleiding van de Oosterweelwerken dat de jarenlange vervuiling met PFOS, dat deel uitmaakt van de PFAS-familie, vorig jaar publiek bekend raakte.

