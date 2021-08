3M bekent nu zelf illegale lozing FBSA

Kontich Vrachtwa­gen met kattenvoer gekanteld in Kontich: baan volledig afgesloten

23 augustus Op de Mechelsesteenweg in Kontich, vlak bij de Albert Heijn, is een vrachtwagen dwars over de weg beland. Dat bevestigt de politie van zone HEKLA. Het voertuig, geladen met kattenvoer, zal getakeld moeten worden, maar dat kan nog enkele uren duren. Het stuk van de baan waar het ongeval is gebeurd, blijft nog enkele uren afgesloten voor werkzaamheden, maar er is een omleiding voorzien.