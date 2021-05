39 Belgische stranden, jachthavens en zwemvijvers ontvangen kwaliteitslabel Blue Flag

“In totaal zijn dit jaar 39 labels toegekend waarvan acht jachthavens, elf zwemvijvers en twintig kuststranden”, zegt projectmanager van Blue Flag Jorine Vermeer. Daarbij horen stranden in onder andere Knokke, Koksijde en Oostende, maar ook recreatieparken zoals de Blaarmeersen in Gent.“We merken dat steeds meer toeristen een plekje zoeken in eigen land om verkoeling te zoeken dus we willen zorgen dat we kwalitatieve stranden en jachthavens hebben waar deze mensen terecht kunnen”, zegt Vermeer.