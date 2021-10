38-urige werkweek spreiden over 4 dagen? Ecolo steunt voorstel niet, ook vakbonden tegen

Ecolo steunt het voorstel om de 38-urige werkweek te spreiden over vier dagen in plaats van de gebruikelijke vijf, niet. Dat heeft federaal minister van Klimaat Zakia Khattabi vandaag gezegd op Bel-RTL.

Delen per e-mail

Verschillende kranten schrijven vrijdag dat een van de voorstellen die op de tafel van de ministers liggen tijdens de begrotingsbesprekingen dit weekend de invoering is van de vierdagenweek met behoud van het loon. Daarbij zou het aantal gewerkte uren hetzelfde blijven, maar wordt de voltijdse werkweek vrijwillig in vier dagen gepresteerd.

Lees ook PREMIUM Waarom begroting werk van lange adem is: dit speelt er achter de schermen

“Ik heb altijd de vermindering van de arbeidstijd verdedigd. Hier gaat het om een regeling van de arbeidstijd”, zegt minister Khattabi, gevraagd naar het voorstel. “De rustdag, zoals voorgesteld in deze formule, zal naar mijn mening nodig zijn om te herstellen van de gewerkte uren van de vorige dagen”, voegde ze eraan toe. “Dus neen, mijn partij zal dit voorstel niet steunen”, zei ze.

De piste is bedoeld als antwoord op de nieuwe vraag naar flexibiliteit als gevolg van de gezondheidscrisis. “Maar dit is nog steeds slechts een idee dat als zodanig door de sociale partners moet worden besproken en gewijzigd”, aldus het kabinet van minister van werk Pierre-Yves Dermagne (PS), geciteerd in Le Soir.

“Wel heel lange werkdagen”

De christelijke vakbond heeft alvast “stevige” vragen bij het voorstel. “Als je 9,5 uur per dag werkt plus nog eens de verplaatsing, dan worden het wel heel lange werkdagen. Is dat goed voor het welzijn van de mensen?”, vraagt het ACV zich af.

De socialistische vakbond is tegen het voorstel gekant. “Zo’n samengedrukte werkweek waarbij je op vier dagen doet wat je anders op vijf dagen doet via een verlenging van de arbeidstijd zou tot toename van de werkdruk leiden”, klinkt het. Bovendien dreigen alleenstaande ouders de dupe te worden en zouden de zorgtaken binnen een gezin nog meer in de schoenen van de vrouwen worden geduwd.

Het ABVV is wel voorstander van een vierdagenweek, maar in combinatie met een arbeidsduurvermindering.

Volgens de vakbonden dreigt een werkdag van 9,5 uur bovendien in strijd te zijn met de internationale conventies inzake arbeidstijd.

Poll Ben jij voor een vierdagenweek? Ja

Neen Ben jij voor een vierdagenweek? Ja (58%)

Neen (42%)