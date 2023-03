378 radicaliseringsdossiers bij Vlaamse justitiehuizen sinds 2015

Sinds 2015 hebben de Vlaamse justitiehuizen 378 terrorisme- en radicaliseringsdossiers opgevolgd. Dat heeft Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir (N-VA) gezegd in het Vlaams Parlement. Van de 70 nog lopende dossiers gaat het in 50 gevallen om islamitisch extremisme. De N-VA-minister herhaalt haar oproep aan het federale niveau en het federale college van procureurs-generaal om in élk geval verplichte opvolging en begeleiding op te leggen met het oog op deradicalisering.

Minister Demir kwam maandag samen met haar collega-minister Bart Somers een stand van zaken geven over het Vlaamse actieplan ter preventie van gewelddadige radicalisering, extremisme, terrorisme en polarisatie. De Vlaamse regering werkt al sinds 2015 met actieplannen tegen verschillende vormen van radicalisering.

Sindsdien hebben de Vlaamse justitiehuizen 378 radicaliseringsdossiers opgevolgd. In 233 gevallen ging het om veroordelingen voor terrorisme of radicalisering. Van die zogenaamde ‘terro-mandaten’ zijn er nog 35 lopende. Er zitten op dit moment ook nog zo’n 70 geradicaliseerden in de Vlaamse gevangenissen.

Naast de 233 ‘terro-mandaten’ waren er ook 145 dossiers waarbij geen sprake is van een veroordeling voor terrorisme of radicalisering, maar wel voor andere feiten zoals bijvoorbeeld geweld, drugs of diefstal. Maar het gaat daarbij wél om mensen die gekend zijn in de Gemeenschappelijke Gegevensbank Foreign Terrorist Fighters (GGB) van OCAD (Het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse) en die dus wel op één of andere manier een link hebben met radicalisering of terrorisme. Van die 145 dossiers zijn er momenteel nog een 35-tal lopende.

Van de in totaal 70 nog lopende mandaten bij de justitiehuizen, gaat het volgens minister Demir in 50 dossiers om islamitisch extremisme. In 15 gevallen is er sprake van rechts extremisme en in 1 geval van links extremisme.