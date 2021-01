37 procent bewoners Vlaamse woonzorgcentra heeft eerste dosis coronavaccin gekregen, Vlaanderen lanceert ‘vaccinatieteller’

“De snelheid waarmee wetenschappers erin geslaagd zijn vaccins te ontwikkelen is echt fenomenaal”, aldus Jambon op de persconferentie. “Het zal ons in staat te stellen nog voor het begin van de zomervakantie elke Vlaming die dat wil minstens één prik te geven, als de leveringen kunnen volgen.” Maar de strijd is nog niet gestreden, de maatregelen zullen nog een tijd moeten aanhouden om een derde golf te vermijden, waarschuwde de minister-president ook.

“We hebben tot op vandaag 34.500 Vlamingen gevaccineerd in 112 van de 827 woonzorgcentra: 28.068 bewoners en 6.563 personeelsleden.” Dat komt neer op 37 procent van alle bewoners die nu een eerste prik heeft gekregen, net als 8 procent van het personeel. Zoals aangekondigd zullen daarbovenop deze week ruim meer dan 400 woonzorgcentra in Vlaanderen hun bewoners vaccineren. In totaal worden aan 448 woonzorgcentra meer dan 47.000 vaccindosissen geleverd.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volgende week ook vaccinatie in ziekenhuizen

“Volgende week komen daar nog eens tussen de 60.000 en 65.000 bewoners en personeel van de woonzorgcentra bij”, kondigden Jambon en Beke aan. “Daarnaast kunnen dankzij de snellere levering van het Moderna-vaccin volgende week ook de eerste personeelsleden van de ziekenhuizen ingeënt worden, een 40.000-tal.”

De hele operatie is een huzarenklus, omdat er niet elke dag of week evenveel vaccins zullen worden geleverd, zei Jambon nog. “We weten ook nog niet wanneer sommige vaccins geleverd zullen worden, of zelfs nog maar goedgekeurd.”

Uitnodiging

De Vlaamse regering roept alle burgers op zich te laten vaccineren, maar dat is niet verplicht. Burgers zullen uitgenodigd worden per brief, mail of sms voor het ontvangen van het vaccin. Daarin staat informatie als de dag van vaccinatie, het uur en de locatie. Iedereen kan die uitnodiging bevestigen of afwijzen, wie niet reageert wordt opnieuw gecontacteerd door het lokale bestuur.

Tegen aanstaande vrijdag moeten alle locaties voor de vaccinatiecentra in Vlaanderen bekend. Dat moeten er uiteindelijk tussen de 60 en 120 worden, verdeeld per eerstelijnszone. Zodra een locatie bekend is, kan u die terugvinden op onze kaart en tabel.

Helpende handen gezocht

Wouter Beke kondigde ook aan dat er nog steeds helpende handen worden gezocht onder de bevolking. Er zijn niet alleen artsen en verpleegkundigen nodig, maar ook administratieve krachten en bijvoorbeeld bewaking. Voor een deel van de profielen worden ook vrijwilligers gezocht, en die zullen zich kunnen aanmelden via de bestaande website Help De Helpers.