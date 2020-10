350 miljard in de politieke weegschaal: Europa stemt over landbouwbeleid

Europa wil groener worden. Veel groener. Tegen 2050 moet het continent uitstootneutraal zijn. Alleen: deze ambitie botst met het behoudsgezinde landbouwbeleid van de EU. Dat is de voorbije dagen nogmaals gebleken. In het Europees Parlement hebben de drie klassieke families – christendemocraten, socialisten en liberalen – vorige week een akkoord bereikt over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid tot 2027. In totaal gaat het om een som van ongeveer 350 miljard euro. Dat is goed voor een derde van de volledige Europese begroting.