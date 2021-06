35 procent ingeënt, maar Brusselse vaccinatiemotor sputtert al: tempo slechts half zo hoog als in Vlaanderen

Is er een probleem met de vaccinatiegraad in Brusel? Minister van Gezondheid Alain Maron (Ecolo) ontkende gisteren in le Soir nogmaals. “Het vaccinatieritme is overal gelijk. Het verschil is volledig te wijten aan het feit dat wij ook Vlamingen, Walen en Europeanen in Brussel vaccineren. Alle slots zijn gevuld in onze tien vaccinatiecentra.”