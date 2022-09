34ste Open Monumentendag zet 600 unieke locaties in de kijker

In totaal zijn 800 activiteiten op 600 locaties open voor het publiek. In 7 op de 10 Vlaamse steden en gemeenten worden locaties opengesteld. 200 locaties zijn nieuw in het aanbod. Er worden 48 kastelen en 45 molens geopend en ook de deuren van 100 privéwoningen worden uitzonderlijk voor het publiek geopend. De provincie West-Vlaanderen is het best vertegenwoordigd met 211 activiteiten in 51 gemeenten, in Antwerpen zijn er 203 activiteiten, gevolgd door 176 in Oost-Vlaanderen, 136 in Vlaams-Brabant en 65 in Limburg.