33.000 Ryanair-passagiers krijgen waardebon van 250 tot 400 euro na annulatie vluchten in 2018

Test Aankoop zegt verheugd te zijn over het akkoord. "Hierdoor zullen alle passagiers die werden getroffen door de vertragingen en annuleringen in de zomer van 2018, sneller worden gecompenseerd dan wanneer we de hele rechtsprocedure hadden moeten uitzitten", aldus Simon November, woordvoerder van Test Aankoop.

172 geannuleerde vluchten

De consumentenorganisatie had in juli 2019 had een collectieve vordering ingesteld tegen de Ierse lagekostenmaatschappij Ryanair, omdat die weigerde gedupeerde passagiers terug te betalen. In juli en augustus 2018 werden namelijk 172 vluchten van Ryanair geannuleerd of liepen ze vertraging op na een grote staking van werknemers van de luchtvaartmaatschappij op de luchthavens van Zaventem en Charleroi. Duizenden mensen konden niet vliegen en moesten in sommige gevallen hun hotelverblijf verlengen of een andere vlucht boeken.