300.000 klanten van onder meer Belfius en ING slachtoffer van datalek: Belfius onderzoekt zaak

Bus rijdt van brug in rivier in Spanje: 7 doden

Het dodental na het ongeval met een bus in Galicië, in het noordwesten van Spanje, is opgelopen tot zeven overlijdens. Een paar uur nadat het voertuig zaterdagavond in de rivier Lérez was gestort, werden twee lichamen gevonden. Vier lichamen werden in de loop van de dag geborgen. Het laatste dodelijke slachtoffer werd maandagochtend stroomafwaarts in een rivier gesignaleerd door een reddingshelikopter.

14:38