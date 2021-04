30 testevenementen in ons land (maar géén breed exitplan voor hele sector)

Vanaf 26 april zijn in ons land testevenementen toegestaan, iets waar Nederland al veel langer mee experimenteert. Na een overleg tussen hun kabinetten gisteravond zullen de ministers van Volksgezondheid vandaag beslissen over buigen over de voorwaarden voor zo’n testevent, zoals het aantal personen dat daaraan mag deelnemen, het lijstje van wie allemaal zijn akkoord moet geven en hoe er (tweemaal) getest zal worden. Later wordt dan beslist over een lijst met testevenementen. Dat zouden er een 30-tal zijn, gespreid over mei en juni, valt te horen in politieke middens. Ze zullen ook netjes gespreid worden over de regio’s en de sectoren cultuur, sport en jeugd. De KVS wil volgende week al voorstellingen houden en Brussels burgemeester Philippe Close (PS) zou er naar verluidt wel voor zorgen dat zij op de lijst komen. In Hasselt zou het eerder ­uitgestelde test­event met 1.000 jongeren allicht mogen doorgaan.