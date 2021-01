30-jarige moeder met 3-jarig zoontje vermist in Nijvel

Op zaterdag rond 23 uur werd de 30-jarige Ginny Servé door een taxi afgezet in de rue du Géant in Nijvel, in het gezelschap van haar 3-jarige zoon César-Sasha. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hen.

Wie moeder of kind gezien heeft, of weet waar ze verblijven, wordt gevraagd contact op te nemen met de speurders op het gratis nummer 0800/30 30 0 of via Child Focus op het nummer 116000. Dat kan ook via het e-mailadres opsporingen@police.belgium.eu.