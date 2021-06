30.000 mensen tussen 18 en 40 zetten zich meteen op reservelijst Qvax: “10 minuten na inschrijving was er al vaccin voor mij”

Tien minuten, langer moest Alexander Delaere (21) uit Oostkamp niet wachten op goed nieuws. De student zat in Gent te blokken in de bib toen hij bericht kreeg van vrienden dat ze zich hadden ingeschreven voor Johnson & Johnson op Qvax, de reservelijst voor vaccinatie. "Dus deed ik dat ook maar. En hop, tien minuten later had ik al een sms en een mail: ik mag morgenochtend gaan." Vlaamse volwassenen jonger dan 41 kunnen sinds gisterochtend de optie aanvinken dat ze bereid zijn ingeënt te worden met J&J, en 30.000 mensen deden dat. Ze moesten er wel een risicoanalyse voor doornemen, want J&J werd enkel nog aan 40-plussers toegediend nadat in ons land een jongere vrouw was overleden na de prik. Maar intussen is duidelijk dat de bijwerking met bloedklonters én lage bloedplaatjes heel zeldzaam is. "Ik heb me wat ingelezen", zegt Alexander nog. "De risico's zijn niet heel groot. En hoe vroeger gevaccineerd, hoe beter."