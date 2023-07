3 vragen aan politicoloog Dave Sinardet over stikstofheisa: “Hoelang kan CD&V dit blijven dulden?”

OVERZICHT. Na zeven maanden is verdict terreurpro­ces eindelijk bekend: wie is schuldig bevonden en wie niet?

Dinsdag is het verdict van het proces over de terreuraanslagen eindelijk gevallen. De tien verdachten, onder wie Salah Abdeslam en Mohamed Abrini, stonden terecht voor de aanslagen op de luchthaven in Zaventem en op de metro in Maalbeek op 22 maart 2016. Maar wie is nu precies schuldig bevonden en wie niet? Een overzicht.