3 op de 10 Belgische bedrijven geven personeel voorschot op loon als werknemers eindjes niet aan elkaar kunnen knopen. Hoe werkt dat?

4 op de 10 migranten komen België binnen via gezinshere­ni­ging, Vlaams Belang wil systeem verstrak­ken

Vier op de tien migranten komen via gezinshereniging België binnen, besluit Vlaams Belang-Kamerlid Barbara Pas op basis van cijfers die ze opvroeg bij staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor. Het systeem van de gezinshereniging was in 2021 - het laatste jaar waarvoor cijfers beschikbaar zijn - goed voor de instroom van 56.150 personen. Dat is het op één na hoogste aantal in meer dan tien jaar.