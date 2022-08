3.047 verzoeken om internationale bescherming in België ingediend in juli

Hitte zorgt voor een tekort aan ijsblokjes

Een vervelend probleem bij deze warme temperaturen is een groot tekort aan ijsblokjes. Vooral in het zuiden van Europa zoals in Spanje en Italië is het een probleem. Het is daar nog heter dan in België en de ijsfabrieken krijgen hun diepvriezers niet koud genoeg. De leveranciers willen hun ijs nu in ons land bestellen, maar ook hier is er dertig procent minder productie door de hitte.

13:36