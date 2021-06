3.000 euro boete voor wie vanaf 1 januari 2022 stookolieketel plaatst

Kim (32) en Yoeri (35) betaalden vorig jaar 385.000 euro voor hun rijwoning: “Nieuwsgie­rig of dat niet te veel was”

18 mei Hoeveel is jouw woning waard? Onze woonexpert Björn Cocquyt neemt de proef op de som. Deze week bezoekt hij met Thanee Ennekens van Wijns Vastgoed een recente, moderne rijwoning in Kessel. Kim (32) en Yoeri (35) kochten het huis een jaar geleden voor 385.000 euro, maar was dat wel een correcte prijs? “Met een bewoonbare oppervlakte van 200 m² is dit een perfecte gezinswoning.”