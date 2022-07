29 vrouwen dragen alarm onder kleding die hen beschermt tegen stalker: “Dat ik nu nog leef heb ik aan die knop te danken”

Onderzoeks­com­mis­sie kinderop­vang snoeihard, vraagt ontslag van top agentschap Opgroeien

De onderzoekscommissie kinderopvang is in haar aanbevelingen snoeihard voor de top van het agentschap Opgroeien en met name voor leidend ambtenaar Katrien Verhegge. Het management bij Opgroeien heeft onvoldoende (snel) ingegrepen bij problemen en is er daardoor niet in geslaagd “ de veiligheid in de kinderopvang zo maximaal mogelijk te detecteren”. De commissie zegt dat er “dringend moet ingegrepen” worden in het management om het vertrouwen in Kind en Gezin te herstellen, wat neerkomt op een vraag om ontslag. Ook gewezen minister van Welzijn Wouter Beke krijgt nog een veeg uit de pan.

