29.000 langdurig zieken krijgen uitkering tot aan pensioen

Hele school wordt pas getest als er in verschil­len­de klassen besmettin­gen opduiken

29 januari Enkel als in een school besmettingen opduiken in verschillende klassen moet een hele school getest worden. Dat advies heeft de Risk Management Group (RMG) goedgekeurd. Bedoeling van zo'n brede testronde is achterhalen in welke mate het virus op die school circuleert, niet per se om de hele school te sluiten. De experts hameren er ook op dat zulke beslissingen "niet mogen gebeuren onder druk van het publiek".