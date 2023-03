280 banen op de tocht bij centrale diensten Delhaize

Aantal klachten rond (seksuele) intimida­tie verdrievou­digd

De Genderkamer, het orgaan voor vragen en klachten rond gender, geslacht en grensoverschrijdend gedrag, heeft in vorig jaar 155 vragen, meldingen en klachten gekregen over (seksuele) intimidatie. Dat is een verdrievoudiging tegenover de 50 klachten in 2021. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Genderkamer. Volgens Ombudsvrouw Gender Annelies D'Espallier kan de forse toename van het aantal klachten te maken hebben met de grotere bekendheid van de Genderkamer, maar ook met de storm in het hoger onderwijs.