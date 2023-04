270.000 Vlamingen kampen net zoals Club Brugge-CEO met alcoholverslaving: hoe geraak je ervan af? En waar kan je terecht?

MR wil gevangenen laten betalen voor hun verblijf in de cel: “Waarom moet belasting­be­ta­ler hiervoor opdraaien?”

MR-voorzitter Bouchez wil gedetineerden laten betalen voor hun verblijf in de gevangenis. “Ik zie niet in waarom de belastingbetaler moeten opdraaien voor de wandaden van anderen”, klinkt het. Hij hekelt ook dat mensen die thuis via een enkelband hun straf of voorhechtenis uitzitten iedere week 100 euro krijgen van de staat, zonder rekening te houden met hun vermogen.