27 weken oud, 1 kilo zwaar en heel veel pijn: te vroeg geboren baby’s lijden enorm door infuusschade

"Het was heftig": 55 Belgen keren met bus terug uit Italië nadat hun wagen het extreme onweer niet overleefde

VAB heeft vrijdag 55 Belgische reizigers met een bus vanuit Italië terug naar België gebracht. De toeristen vertrokken met hun wagen op reis naar het noorden van Italië. Maar die hebben het extreme onweer niet overleefd. “Het was heftig. De voorruit is volledig verbrijzeld door de enorme hagelstenen”, vertelt Dirk Berghs. De reizigers zaten zo’n veertien uur op de bus. Hun wagens blijven in Italië en worden later gerepatrieerd. Al kan dat nog enkele weken duren. In totaal moeten er 350 mensen terug naar België worden gebracht. 110 reizigers zullen dit weekend weer thuis geraken.