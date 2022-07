27 vrouwen dragen alarm onder kleding die hen beschermt tegen stalker: “Dat ik nu nog leef heb ik aan die knop te danken”

Europese Commissie vraagt België opnieuw om voldoende mensen en middelen voor justitie

België moet nog meer in het werk stellen om justitie voldoende mensen en middelen te geven. Want ondanks grote investeringen en andere initiatieven, blijven de tekorten een uitdaging voor de rechterlijke macht. Dat zegt de Europese Commissie in een nieuw rapport over de toestand van de rechtsstaat in de 27 EU-lidstaten.

13 juli