27 kinderen in kampen in Noordoost-Syrië komen in aanmerking voor DNA-test om eventuele Belgische afstamming op te sporen

De repatriëring van Belgische kinderen die zich momenteel in Syrië bevinden, blijft een prioriteit voor de Belgische regering, klonk het. Verschillende commissieleden hadden de ministers vragen gesteld over de repatriëring van kinderen, en eventueel hun moeders, zoals begin maart aangekondigd door premier Alexander De Croo. Uit veiligheidsoverwegingen zei de minister geen details te kunnen geven over de praktische modaliteiten en timing van een mogelijke repatriëring.

Voorlopig paspoort

De analyse van de DNA-stalen zou in België kunnen gebeuren. De bepaling van de nationaliteit, een bevoegdheid van de FOD Justitie, moet achteraf in België via gerechtelijke weg worden vastgesteld

België onderzoekt momenteel op welke manier ze projecten kan steunen die de levensomstandigheden in de kampen in het noordoosten van Syrië moeten verbeteren. "Ons land blijft dus contact houden met de de facto autoriteiten in de regio, zoals om informatie vast te krijgen en om te bekijken of een repatriëring mogelijk is", aldus nog Wilmès.