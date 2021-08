27 Afghaanse vluchtelingen ondergebracht in Spa, enkele weken na overstromingen

Volgens een bron bij Defensie is die opvang in Spa “een tijdelijjke oplossing”. Defensie is, door een beslissing van het kernkabinet, in eerste instantie tijdelijk belast met de zorg over de Afghaanse geëvacueerden uit Kaboel. De bron verzekerde ook nog dat er eind vorige week al contact was opgenomen met burgemeester Delettre. De eerste families zijn dan maandag aangekomen. Burgemeester Delettre is deze ochtend zelf ter plaatse gegaan, met kleding voor de families, wordt nog gesteld.

Het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) spreekt van “verwarring”, “want er is ook een opvangcentrum in Spa”. “Zoals reeds meerdere malen is gezegd, wordt de opvang van Afghaanse geëvacueerden verzorgd door Defensie”, aldus het kabinet van de staatssecretaris. “Deze 27 mensen zijn niet via Fedasil aan een opvangcentrum toegewezen. Indien echter steun voor de oriëntatie nodig is, is Fedasil bereid dit te doen. “Het is jammer dat in een tijd waarin iedereen bezig is met crisisbeheersing, er weinig begrip is voor defensiepersoneel dat alle mogelijke middelen aanwendt om mensen te evacueren. Fedasil is hiertoe niet gemachtigd, maar heeft vanochtend (dinsdag) al personeel ter beschikking gesteld om de geëvacueerden bij te staan. Als het nodig is, moeten we elkaar steunen. Fedasil heeft dit ook gedaan door na de overstromingen in Spa asielplaatsen vrij te maken voor de inwoners die alles zijn kwijtgeraakt”, zo besloot het kabinet.