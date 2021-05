257.000 IP-adressen gebruikt bij cyberaanval op Belgische overheid

Belnet werkt weer na ongeziene cyberaan­val: “Onze teams blijven waakzaam”

11:32 Belnet is erin geslaagd de aanval op zijn netwerk volledig af te weren. Afgelopen nacht is de situatie stabiel gebleven, vertelt woordvoerster Davina Luyten aan HLN Live. “Onze teams blijven de toestand nauwlettend in de gaten houden.”