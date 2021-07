250 clubbers nemen deel aan Brussels testevent “Dance again”

Dansen, drinken en zweten op anderhalve tegel en dat mág gewoon: 1.500 Nederlan­ders én onze reporter feesten in Amsterdam­se Paradiso

3 juli Het EK zullen zíj niet winnen, maar feesten doen Nederlanders vandaag weer gewoon als vroeger. Een technofuif in de Amsterdamse poptempel Paradiso flitste 1.500 danceliefhebbers donderdagnacht even terug naar toen corona nog Mexicaans bier was. Samen dansen, drinken, zingen en zweten op anderhalve tegel: da’s even wennen.