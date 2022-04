25 kinderdagverblijven dagvaarden Vlaamse Gemeenschap

Antwerpen Woning van beruchte ex-por­tier beschoten: eerder verdacht van moordcom­plot

Zondagochtend hebben onbekenden een schot afgevuurd op een woning op de Boomsesteenweg in Wilrijk. Het huis is eigendom van Marzouk D. (48), een beruchte ex-portier van discotheek Zillion. Hij werd in het verleden verdacht van een moordcomplot en witwaspraktijken, waar hij allebei voor is vrijgesproken.

