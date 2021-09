25 jaar oude familievete doet strijd om burgemees­tersjerp in De Panne in politiek straatge­vecht ontaarden: “Dit is brol”

Aan onze kust waait het altijd wat meer. Maar zoals het in De Panne de voorbije twee weken politiek heeft gestormd, dat is du jamais vu. Twee burgemeesterwissels op twee weken tijd, bedreigingen aan het adres van kinderen, een verboden betoging, politiekers die opstappen, politiekers die hun kar keren: de bliksems sloegen langs alle kanten in. En dan regende het ook nog eens verwijten. Als je de protagonisten moet geloven, dan zitten het gemeentebestuur en de gemeenteraad van De Panne vol verraders, bedriegers en machtswellustelingen. Reconstructie van twee weken gemeentepolitiek op zijn allersmalst. Of hoe een 25 jaar oude familievete in een politiek straatgevecht ontaardde.