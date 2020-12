25 arrestaties in onderzoek naar fraude met steunmaatregelen: voor 2 miljoen euro schade aan sociale zekerheid

Vastgoed­schen­kin­gen stijgen weer na daling tijdens eerste coronagolf

11:53 Na een dip in de eerste coronagolf schenken de laatste maanden weer meer Belgen vastgoed. Dat zegt notarisfederatie Fednot. De grootste toename was er in Wallonië en Brussel, die langer hebben gewacht met het verlagen van de schenkbelasting.