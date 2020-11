241 bemanningsleden, 230 ruimtewandelingen en bijna 3000 proeven: Internationale Ruimtestation viert 20-jarig bestaan

Vandaag vieren we de twintigste verjaardag van het Internationale Ruimtestation (ISS). In het jaar 2000 noemden drie ontdekkingsreizigers deze plek in de buitenste laag van onze atmosfeer voor het eerst hun ‘thuis’, en sindsdien is het ruimtestation permanent bemand geweest door mensen. Het project toont niet alleen waartoe de mens in staat is, maar heeft ook geleid tot heel wat technologische en wetenschappelijke vooruitgang. Ontdek hier alle mogelijke weetjes en cijfers over het jarige ISS.