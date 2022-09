240.000 Belgen wachten al maanden op eindafrekening energie: “Geen idee wanneer en hoeveel ik moet betalen”

CD&V-voorzitter Mahdi reageert op regerings­cri­sis: “Indexering van kinderbij­slag is voor ons rode lijn”

De Vlaamse regering verkeert in crisis nadat geen akkoord kon worden bereikt over de begroting. De boosdoener voor die mislukking is volgens N-VA en Open Vld CD&V-voorzitter Sammy Mahdi. De roep naar een regering zonder CD&V, maar mét Vooruit, begint steeds luider te klinken. “Wat hebben mensen eraan als we eruit stappen”, poneert Mahdi in de studio van VTM NIEUWS. Voor de CD&V-voorzitter blijft de indexering van de kinderbijslag een rode lijn.

26 september