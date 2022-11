24 urenstaking op het spoor vanavond van start: slechts kwart van de treinen rijdt morgen

Hinder grootst in Wallonië

De hinder zal het grootst zijn in Wallonië. In het grootste deel van de provincies Namen en Luxemburg en in een deel van Waals-Brabant rijden geen treinen. Dat komt volgens NMBS omdat er onvoldoende personeel beschikbaar is in het seinhuis van Infrabel in Namen, dat noodzakelijk is om het treinverkeer veilig te laten verlopen.