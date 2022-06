24 besmettingen met apenpokkenvirus vastgesteld in België

De slachter van Menen: “Het was een tikkende tijdbom, dat hadden ze moeten weten”

In oktober 1997 doet een man aangifte bij de rijkswacht: er ligt een dode vrouw in zijn studio. Ze is gedood met zeventig messteken. De man die aangifte doet, is Willy Deleu. Hij staat bekend als de Slachter van Menen. Hij werd 22 jaar eerder, in 1975, al eens veroordeeld tot 20 jaar dwangarbeid voor de moord op zijn toenmalig ex-vriendinnetje.Willy Deleu blijft eerst ontkennen, maar na een tijd valt hij door de mand en gaat hij over tot bekentenissen. Het slachtoffer in zijn appartement is Pia Warnitz, die hij op café had leren kennen. Deze aflevering van De Kroongetuigen vertelt het onwaarschijnlijke verhaal van deze koelbloedige moordenaar aan de hand van de getuigenissen van de politie, gerecht en nabestaanden.

8:13