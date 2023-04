2023 wordt absoluut recordjaar voor Make-A-Wish: “We doen nog meer wonderen dan voor de pandemie”

Pas nu ligt corona écht achter ons, weten ze bij Make-A-Wish. “Het eerste trimester van dit jaar kregen we al meer dan 70 wensaanvragen. Als we zo doorgaan wordt 2023 een absoluut recordjaar. We zijn niet alleen onze achterstand aan het inhalen, we zullen nog meer wonderen kunnen doen dan voor de pandemie.”

De hoop is terug, ook bij kinderen die levensbedreigend ziek zijn. Vandaag, op wereldwensdag, vervult Make-A-Wish Vlaanderen de ultieme droom van liefst negen kinderen. Eentje gaat zwemmen met orka’s, een ander wordt een dagje politieagent, iemand krijgt een gamingroom. En zes gezinnen zijn met hun ziek kind in Parijs, waar ze samen met honderd families uit heel Europa Disneyland bezoeken.

Eerder dit jaar kreeg Ella (5) een heus prinsessenfeest. Nadat ze was behandeld voor een gezwel aan haar linkeroog, had ze haar grootste droom mogen uitspreken. Ze kreeg haar feest in een echt kasteel. “Mijn papa moet eruitzien als op de Choco Prince koeken”, had Ella gezegd en zo geschiedde. Haar mama kreeg een lange rode jurk. Broer Tibe werd in ridderpak gestoken. Net als haar zusje Kato werd Ella een roze prinsessenjurk aangemeten. Met een Assepoesterkoets werd het gezin thuis opgehaald en naar het kasteel van Lebbeke gebracht, waar ze werden opgewacht door echte prinsessen.

Volledig scherm Echte prinsessen stonden in het kasteel van Lebbeke klaar om er voor Ella en haar familie een onvergetelijk feest van te maken © Make-A-Wish

“Heel dit jaar wordt pittig”, zegt Hilde Van de Stichele van Make-A-Wish. Al 33 jaar laat de organisatie ook in ons land de wensen van zieke kinderen uitkomen. “Maar 2023 wordt ongezien. Pas nu kunnen we de achterstand door corona echt inhalen. In heel 2020 konden we maar 31 wensen waarmaken. De vervulling van de dromen van 130 zieke kinderen moesten we on hold zetten. Er waren de lockdowns en afstandsmaatregelen, bovendien behoorden onze wenskinderen tot de meest kwetsbare groep. Wij konden het ons niet veroorloven hen of hun omgeving te besmetten. Dat bleef ook in 2021 een rol spelen. Toen werden 106 wensen vervuld - maar ook meer dan 100 uitgesteld. Zelfs 2022 kwam nog moeilijk op gang, met 115 waargemaakte wensen. Maar nu is de pandemie echt weg.”

De organisatie verwacht dit jaar maar liefst 200 wensen te kunnen vervullen. “Met al 70 nieuwe aanvragen in het eerste trimester weten we wat gedaan. De meeste dossiers bereiken ons via de ziekenhuizen, pas nu hebben ze daar weer tijd en ruimte om te focussen op de dromen van de zieke kinderen. Aan dit tempo zitten we eind dit jaar aan meer dan 200 wensen. Ter vergelijking: in 2019 vervulden we 158 wensen, dat was toen al een record. Wij gaan er weer volop voor: we willen zoveel mogelijk kinderen met een levensbedreigende ziekte bereiken. Elk van hen verdient dat. Als een kind gelooft dat zijn grootste droom kan uitkomen, dan gelooft het ook terug dat het kan genezen.”

Volledig scherm Dat ze 18 maanden chemo kreeg tegen het gezwel aan het linkeroog, blijft Ella bij. Maar nog veel langer zal ze zich herinneren dat ze dankzij Make-a-Wish begin dit jaar prinses werd voor een dag © Make-A-Wish