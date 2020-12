2021 wordt het jaar van de vroedvrouwen: babyboom in heel Vlaanderen, tot 16x meer geboortes verwacht

Nultoleran­tie op oudejaar: “Géén waarschu­wing. Meteen boete van 250 euro”

5:00 Nadat kerst al bij al rustig verliep, staat de politie op scherp voor de jaarovergang. "We zullen onverbiddelijk zijn", zegt Dirk Van Nuffel van de politie in Brugge. Zijn strijdplan en dat van veel collega's: géén waarschuwing, maar onmiddellijk een boete van 250 euro. "Het virus kan veel, maar het kan geen rekening houden met of het al dan niet oudejaarsavond is."