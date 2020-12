2020 in cijfers: een jaar van veel minder, maar ook van veel meer

2020 zal niet alleen de geschiedenis ingaan als het jaar waarin én de Olympische Spelen én het EK voetbal geschrapt werden. Maar ook als het jaar van de lege stadions. De reguliere voetbalcompetitie 2019-2020, die in maart werd stilgelegd na 29 afgewerkte wedstrijden, trok 2.616.965 toeschouwers of een gemiddelde van 11.280 toeschouwers per match. Vanzelfsprekend met erg uiteenlopende cijfers per club. Club Brugge speelde zijn thuiswedstrijden voor gemiddeld 23.757 belangstellenden. In Eupen moesten ze het vóór Covid-19 met 3.221 toeschouwers per wedstrijd doen. Een heel ander beeld sinds de hervatting deze zomer. Gemiddeld zaten er nog 1.094 toeschouwers per match in de tribunes, goed voor in totaal een schamele 171.781 belangstellenden. Een gevolg van de beperkingen en vervolgens het verbod op publiek bij sportwedstrijden. Club Brugge trok in zijn thuismatchen nog steeds het 'meeste' volk: een gemiddelde van 2.744 toeschouwers. Als ze in Eupen uitrekenen hoeveel supporters er gemiddeld opdaagden bij hun zeven thuiswedstrijden, tikken ze af op 191.