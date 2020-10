"200 toeschouwers? Daar verdienen we zelfs geen boterham mee": ‘goed nieuws’ Jambon bezorgt cultuursector kater

Paulette was 16 tijdens WOII: "Liever de oorlog dan corona, toen was er tenminste nog sociaal contact"

5:01 Ze vormen de beide uiteinden van een viergeslacht. Tussen hen ligt bijna een gemiddeld mensenleven. Maar toch delen Paulette Deprez (volgende week 91) en Fran Van Houdenhove (16) hetzelfde momentum. De ene was zestien in WOII, de andere ís zestien in de coronacrisis. Dubbelgesprek tussen overgrootmoeder en achterkleindochter over even verwarrende tienertijden: "Tijdens de oorlog was er tenminste nog sociaal contact", zegt overgrootmoeder Paulette ferm.