200-tal politieagenten aanwezig tijdens grote actie in Brussel-Zuid na aanhoudende klachten: 65 mensen opgepakt

Zo’n tweehonderd politieagenten - een samenwerking tussen de verschillende lokale, gewestelijke en federale diensten - hebben zoals aangekondigd door het Nationaal Crisiscentrum de overlast aangepakt in de buurt rondom het Zuidstation in Brussel. Er zijn intussen 65 personen opgepakt. Dat meldt Sarah Frederickx, woordvoerder van de lokale politie Brussel-Zuid. De politieactie kadert in de maatregelen om de leefbaarheid in de omgeving van het station te verbeteren.

Daklozen en sans-papiers op het Victor Hortaplein werden vandaag gecontroleerd. Wie niet wilde vertrekken - en zo waren er tientallen - werd bestuurlijk aangehouden en geboeid weggeleid. Ook een dievenbende liep volgens Sarah Frederickx, woordvoerster van politiezone Zuid, tegen de lamp. “Zij hadden duidelijk de krant niet gelezen, want we hebben van deze opdracht geen geheim gemaakt. Bedoeling is om te tonen dat we gecoördineerd de situatie zullen aanpakken rond het Zuidstation en hopen dat dit een ontradend effect heeft. We gaan vandaag een soort van foto van de situatie nemen met deze actie en dan gaan we de volgende dagen en weken kijken wat er nodig is om hier de orde op duurzame manier te herstellen.” Intussen zijn er 65 personen opgepakt. Het gaat voornamelijk om illegalen.

Samen met de politie waren ook de Brusselse reinigingsdiensten massaal ter plaatse. “Nu ruikt het hier naar citrus door de poetsproducten. Dat was de voorbije tijd vaak wel anders."

Overlast

Gisteren kondigden premier Alexander De Croo (Open Vld) en minister Verlinden aan dat ze stappen zullen zetten om de veiligheid in het station te verhogen. Verhalen over druggebruik en overlast in de omgeving doen al geruime tijd de ronde. Aan het Brusselse Zuidstation zijn in het laatste trimester van vorig jaar 2.200 criminele feiten geregistreerd, zo blijkt uit cijfers. Er heerst een onveilig gevoel bij reizigers en omwonenden, die eerder al aan de alarmbel trokken.

“Om het probleem in Brussel-Zuid te kunnen oplossen hebben we gerichte en gecoördineerde acties nodig. Er is een samenwerking nodig tussen de federale en lokale politie, maar ook met de spoorwegpolitie”, zei Verlinden deze ochtend op Radio 1. Minister Verlinden zal zaterdag omstreeks 14.45 uur nog langskomen in het Zuidstation om de politieagenten een hart onder de riem te steken.

De actie, die om 10 uur begonnen is, loopt nog voort tot ‘s avonds. Morgen komt er geen gelijkaardige grootschalige actie, maar de lokale politie blijft wel, zoals al gebruikelijk was, met verhoogde aandacht patrouilleren in de stationsomgeving.

Complexe structuur van Brussel

Deel van het probleem in Brussel-Zuid is mogelijk de complexe structuur van Brussel. “Door een overlap aan bevoegdheden of gaten in het net komt de grote oplossing in zijn geheel niet naar voren. Ik ga ervan uit dat mensen met een verantwoordelijkheid ook proberen bij te dragen aan de oplossing. Maar Brussel heeft een erg complexe structuur met een versnippering aan bevoegdheden. Er zijn heel veel partners”, zo zei Verlinden eerder nog.

