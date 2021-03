200-tal huiszoekingen aan de gang in heel het land in kader van groot drugsonderzoek: ook advocaten doelwit

Verspreid over het hele land vinden vanochtend een 200-tal huiszoekingen plaats in het kader van een groot drugsonderzoek. Dat heeft het Antwerpse parket bevestigd aan onze redactie. Het federaal parket coördineert het onderzoek. Volgens onze bronnen zouden de speurders ook bij drie advocaten binnengevallen zijn. Het zou gaan over een onderzoek in de drugswereld, dat gericht is op enkele belangrijke pionnen daarbinnen en de verkoop en gebruik van cryptotelefoons.

Het gaat om een internationale operatie, waarbij de focus ligt op de Sky ECC, een versleutelde berichtendienst die enorm populair is bij criminelen. Die berichtendienst zou vorig jaar gekraakt zijn door de speurders, waardoor ze sindsdien tienduizenden berichten konden meelezen. De internationale operatie vandaag is daar het gevolg van. Zowel het bedrijf Sky ECC als de verkopers van de app en telefoon zouden het doelwit zijn. Daarbij zouden volgens onze bronnen de speurders ook binnengevallen zijn bij drie advocaten in het Antwerpse, die ook gebruik maakten van zo’n cryptotelefoon.

Volgens het parket ligt het zwaartepunt van de acties in Antwerpen en Limburg. Politie en gerecht zijn nog volop bezig. In Maasmechelen vielen de speurders op een tiental adressen binnen. Hoeveel personen daarbij werden opgepakt is nog niet duidelijk. Er worden 1.500 agenten ingezet. Alles gebeurt onder leiding van een Mechels onderzoeksrechter. Het gerechtelijk onderzoek heeft niet alleen drughandelaars zelf in het vizier, maar ook andere personen die hun criminele activiteiten mogelijk maken of vergemakkelijken, zoals tipgevers, witwassers of mensen die omgekocht zijn om hun diensten te verlenen aan de criminelen.

Volledig scherm Een briefje dat werd achtergelaten na een huiszoeking van de federale gerechtelijke politie (FGP) Antwerpen. © PLA

De actie zou om 5 uur gestart zijn en volgen op 2,5 jaar onderzoek, meldt RTBF. In totaal rekent men op een twintigtal aanhoudingen. Bij de rechtbank in Mechelen was het dinsdagmorgen druk, celwagens en politie reden op en af met arrestanten die om 11 uur voorgeleid werden in de zaak. Er is een enorme politiemacht opgetrommeld om de veiligheid te garanderen. Het federaal parket onthoudt zich voorlopig van commentaar. Zij verwijzen naar de persconferentie morgen, waar ze ook bekend zullen maken hoe die Sky-toestellen gebruikt werden in het Antwerpse. In het bijzonder, in de Antwerpse haven.

Volledig scherm De arrestanten kwamen dinsdagmorgen toe aan de rechtbank in Mechelen. © TVDZM