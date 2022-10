200 paar schoenen en 23 mini-ezels: Frank Casteleyn, de flamboyante burgemeester die zich verzet tegen een nieuw asielcentrum in Jabbeke

Jabbeke Mogelijk tot 500 asielzoe­kers op weg naar voormalige site van civiele bescher­ming in Jabbeke, burgemees­ter reageert furieus: “Ik laat het hier niet bij!”

Het kernkabinet van de federale regering heeft woensdag beslist om 150 tot 500 asielzoekers onder te brengen in de voormalige gebouwen van de civiele bescherming in Jabbeke. De eerste gezinnen met kinderen zouden al binnen de vier weken arriveren. Tot grote woede van burgemeester Frank Casteleyn (CD&V). “Dit is tegen alle afspraken”, zegt hij. “Ik trek desnoods naar de Raad van State.”

