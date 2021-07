200 cultuurwerkers klagen schrijnende situatie van hongerstakers aan: “Deze onmenselijke politiek gebeurt niet in onze naam”

Sinds 23 mei houdt een vierhonderdtal mensen zonder papieren een hongerstaking in de Begijnhofkerk en op de campussen van de VUB en ULB in Brussel om een regularisatie te vragen. Donderdag stelde staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) een neutrale zone in waar de sans-papiers zich kunnen informeren over hun situatie en de haalbaarheid van een aanvraag tot regularisatie. Maar dat aanbod leidde niet tot een einde van de hongerstaking. Integendeel, een deel van hen is intussen in dorststaking.

Volledig scherm Er vinden protestacties plaats aan de Begijnhofkerk, zoals deze 'menselijke ketting'. © BELGA

“Hoe kunnen wij op een podium over de wereld blijven praten, entertainen, sociale contacten en medemenselijkheid creëren terwijl in het hart van ons land mensen vechten met het laatste wapen dat hen rest: hun eigen leven? Hoe kunnen we nog zonder gêne zeggen dat we Belgische kunstenaars en techniekers zijn? Hoe kunnen we nog trots zijn op wat we zijn? Hoe ons niet te schamen over het onrechtstreekse en verborgen geweld dat ons land kan aanrichten, wanneer het gaat over het regulariseren van mensen die buiten de wet vallen?”, klinkt het in de open brief. Onder meer Jean-Pierre Dardenne, Franco Dragone, Michael De Cock, Marijke Pinoy, Luk Perceval, Wim Vandekeybus, Fikry El Azzouzi, Kris Defoort en Milo Rau zetten hun handtekening.

Volledig scherm Actrice Marijke Pinoy is een van de ondertekenaars. © BELGA

De cultuurwerkers eisen “met klem” dat onze regering haar verantwoordelijkheid neemt in deze “administratieve impasse”. “Het drama mag geen tragedie worden. We eisen dat de beleidsmakers een duidelijk en coherent antwoord bieden aan deze mensen die hun leven op het spel zetten en het dreigen te verliezen. Tot dan weigeren wij - als Belgische cultuurwerkers die voorstellingen en kunstwerken in het buitenland presenteren - ons land te vertegenwoordigen. Deze stilzwijgende en onmenselijke politiek gebeurt niet in onze naam”, besluiten ze.