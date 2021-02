20 miljoen dienstencheques minder uitgegeven in 2020

Voortaan conflictbe­heer­sing in alle Belgische gevangenis­sen

17 februari Een deel van de 125 miljoen euro die dit jaar extra wordt geïnvesteerd in Justitie, gaat naar conflictbeheersing in de gevangenissen. Dat kondigt Justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open Vld) aan. Dinsdag raakten vijf penitentiaire beambten nog gewond bij een incident in Merksplas.