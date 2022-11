20-jarige Simon uit Nederland was twee jaar lang vermist, nu is zijn lichaam gevonden in Belgisch bos

In een bos nabij Eupen, in Luik, is op 8 oktober het lichaam van een jonge Nederlander teruggevonden. Dat meldt de Nederlandse politie vandaag en wordt ook bevestigd door de woordvoerster van het parket van Eupen. De jongeman was twee jaar lang vermist.

Het stoffelijk overschot is geïdentificeerd als Simon de Vries, 20 jaar op het moment van zijn verdwijning. De jongeman uit Heerhugowaard, ten noorden van Amsterdam, verdween op 5 oktober 2020.

Wandelaar

Op 8 oktober van dit jaar werd zijn lichaam door een wandelaar aangetroffen in een bosrijk gebied nabij Eupen, laat de Nederlandse politie in een kort bericht weten. “Simon was geruime tijd overleden”, klinkt het. “Er is geen sprake van een misdrijf.” De nabestaanden zijn op de hoogte gebracht. Zij spreken volgens de politie hun dank uit aan iedereen die een rol heeft vervuld in de speurtocht naar Simon en wensen nu vooral in alle rust het verlies te verwerken.

"Het lichaam werd gevonden in een bos in Raeren, buiten de wandelpaden”, stelt de woordvoerster van het parket van Eupen. “Gezien de staat van het lichaam was het onmogelijk om het te identificeren en waren meerdere forensische onderzoeken nodig.” Er werden geen spoor van de tussenkomst van derden aangetroffen waardoor het parket uitgaat van zelfdoding.

Maastricht

Het Nederlandse ‘NH Nieuws’ en ‘Limburg1' schetsen dat de 20-jarige Simon twee jaar geleden na een werkdag bij de Action in zijn woonplaats Heerhugowaard iets zou gaan drinken met vrienden. Door coronamaatregelen kon de vriendengroep die zaterdagavond niet voltallig afspreken en werd besloten om in kleinere groepen op te splitsen. Daardoor zou het niemand zijn opgevallen dat Simon er die avond helemaal niet was: het ene groepje dacht dat hij bij het andere was, en omgekeerd.

De volgende dag kwam hij ook niet meer thuis. De vader van Simon ontdekte dat zijn zoon blijkbaar had ingecheckt in een hotel in de stad Maastricht, vlak bij de Belgische grens. Hij nam contact op met de politie, waarop agenten op maandag 5 oktober poolshoogte gingen nemen in het bewuste hotel. Ze troffen de jonge Nederlander er effectief aan.

Simon verklaarde dat hij er “even tussenuit” wilde en daarom een weekendje naar Maastricht was getrokken. Hij zou nog contact opnemen met zijn ouders. Toen zijn vader wat later ook zelf in het hotel aankwam, vertelde Simon hem hetzelfde. Hij beloofde tegen woensdag zeker weer thuis te zijn en beloofde ook zijn moeder nog te bellen. Maar dat is nooit meer gebeurd.

Twee jaren vol onzekerheid volgden. De Nederlandse politie ondernam aanvankelijk niet meteen actie, aangezien ze Simon vlak daarvoor nog gewoon in goede gezondheid hadden gesproken. Twee weken later werd duidelijk dat er toch iets grondig mis was en werd Simon op de lijst van vermiste personen geplaatst. Wat er gebeurd was met hem, bleef twee jaar lang onduidelijk. De politie hield rekening met alle scenario’s, maar tastte in het duister.

Duidelijkheid

Nu is de jonge Nederlander teruggevonden, verderop in bosgebied in België. De Nederlandse politie zegt in een reactie bij ‘NH Nieuws’ dat het een trieste uitkomst is, maar dat er na twee jaar nu wel duidelijkheid is voor de familie en vrienden van de jonge Nederlander en ook voor de betrokken politieagenten. “Want niet alleen de achterblijvers, maar ook wij dachten nog dagelijks aan Simon. De meeste vermisten zijn snel terug, maar dit was anders. Je wil gewoon weten wat er is gebeurd.”

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.